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«Один Губерниев был за». Юлия Ефимова призналась, что боялась участвовать в ОИ-2024

«Один Губерниев был за». Юлия Ефимова призналась, что боялась участвовать в ОИ-2024
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Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, как принимала решение принять участие в квалификации к Олимпийским играм в Париже.

«Я очень долго думала. В итоге все скомканно получилось, потому что мне было очень страшно. Я пыталась отобраться на Олимпийские игры втихую. Я боялась и того, что может произойти потом, кем меня объявят. Врагом народа?.. Когда я начинала всё это делать, был один лагерь, который говорил, что всё плохо. Только один Губерниев был за. Меня испугали слова Станислава Позднякова (Бывший президент ОКР — Прим. «Чемпионата»), назвавшего планирующих выступить на Играх в Париже теннисистов «Командой иноагентов».

Там и Винер высказалась. Это большие люди в нашей сфере. Я знала, что никто мне оплачивать это не будет, что это точно всё на мне. А ещё там какой-то олимпийский взнос. Я когда подсчитала — подумала: боже мой, а хочу ли я туда ехать? И я была в таком шоке, когда меня начали поддерживать. Я была уверена, что скажут: «Она опять выделывается». Вся страна смотрела, как я на каком-то непонятном острове отбираюсь на Игры. Все болели, переживали. Я подумала: «Да ладно!» — рассказала спортсменка в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.

32-летняя Ефимова — шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы. В июне 2024-го она получила нейтральный статус, который позволял ей отобраться на ОИ-2024 в Париже (Франция). Ради выполнения олимпийского норматива Ефимова принимала участие в национальном чемпионате Багамских островов, однако показать необходимый результат ей не удалось.

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