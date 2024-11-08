18-летний российский снукерист Арсений Королёв вышел в третий круг турнира серии Q Tour

18-летний российский снукерист Арсений Королёв вышел в третий круг турнира серии Q Tour Europe — 2024/2025 в Великобритании. Во втором раунде он обыграл 26-летнего английского спортсмена Патрика Уэлана. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу россиянина.

В следующем матче соревнований в Великобритании Королёв встретится с китайским снукеристом Чжао Ксинтонгом.

Серия Q Tour включает семь турниров в Европе. По итогам соревнований игрок с самым высоким рейтингом получит место в Мировом туре по снукеру в следующем сезоне. В прошлом сезоне-2023/2024 лучшим игроком Q Tour Europe стал англичанин Майкл Холт.