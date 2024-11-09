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«Выжимают все соки и амбиции». Юлия Ефимова призналась, что хотела бросить спорт в 16 лет

«Выжимают все соки и амбиции». Юлия Ефимова призналась, что хотела бросить спорт в 16 лет
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Пловчиха Юлия Ефимова заявила, что в России выжимают все соки из детей, выступающих на юниорских международных соревнованиях, из-за чего потом многие спортсмены ненавидят плавание, и призналась, что сама хотела бросить спорт в юном возрасте.

«Это вообще большая проблема у нас, то, что у нас детский спорт славится тем, что берут детей, выжимают из них все соки и все амбиции. И морально тебя убивают, и физически большими нагрузками. Дай бог, что ты доплаваешь до 16 лет, и всё. А больше у тебя нет уже ресурсов. Ресурсы все потрачены.

Да, мы выигрываем вот все эти юниорские соревнования. Ты выжат физически, эмоционально, и ты не хочешь, ты ненавидишь. У меня есть подруга, которая говорит, что просто ненавидит плавание. В начале же мы все его любили. Но когда ты плаваешь, плаваешь, плаваешь, тебе не нравятся тренировки, не нравятся задания, ты потом просто такой: «Я ненавижу». Многие боятся потом приходить в бассейн, не могут. У меня такое было лет в 16, когда я хотела перед первой своей Олимпиадой за три месяца бросить», — сказала Ефимова в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.

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