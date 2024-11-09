Ефимова — о возвращении россиян: спорт загнётся, если мы не будем выступать

Пловчиха Юлия Ефимова высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований и предположила, что дети перестанут идти в спорт без перспективы выступления на мировой арене.

— Как думаешь, когда российских спортсменов допустят до соревнований?

— Не знаю, под флагом или вообще просто? Уже профукали одну Олимпиаду, и сейчас начинают понимать, что деваться некуда. Спорт загнётся, если мы не будем выступать. И всем всё равно. Думали, что, наверное, если нас не будет, все будут очень сильно переживать и без нас что-то за соревнования не свершатся. Но нет. Олимпиада прошла, она была красивая, быстрая.

А если продолжат так же дальше, то что мы не поедем без этого, без того, без сего, то, мне кажется, дети просто перестанут ходить. Для чего идти? Чтобы выиграть чемпионат России? Тебе хочется выступать на международных соревнованиях, соревноваться с лучшими атлетами мира. И этого недостаточно. То есть нет мечты. А у детей должна быть мечта, — сказала Ефимова в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.