«Какая мотивация? Выиграть купальник?» Юлия Ефимова раскрыла зарплаты пловцов в России

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, сколько зарабатывала, будучи лучшей спортсменкой России.

— Ты лучшая пловчиха России. Сколько ты получала? Какая у тебя была зарплата?

— У меня было 125−150 [тысяч], Министерство спорта нам выплачивало. Зависит от звания, чемпионат России, от этого варьируется зарплата.

— То есть особо на плавании не разбогатеешь в России?

— Нет. На чемпионате России, к примеру, нам раньше давали 3000 рублей за первое место, 2000 за второе. Сейчас нам дают сертификат на покупку купальников. Ну, либо сумочку дарят с инвентарём, очки, рюкзачок. Всё, за чемпионат России ты это получаешь. Вот твои призовые.

Как мотивировать? Как вот себя мотивировать? Как мотивировать детей? В меня вкладывали мечту стать олимпийской чемпионкой, поехать на Олимпийские игры, выиграть их. А тут какая мотивация? Выиграть купальник? — сказала Ефимова на YouTube-канале Вити Кравченко.