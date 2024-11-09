Юлия Ефимова: на тренировках постоянно говорили, что я ничтожество

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, какие психологические травмы получила в подростковом возрасте из-за тренеров.

«Уверенность в себе, самооценка, боязнь всего, ты весь забитый. Боишься подойти к тренеру, боишься сделать шаг вперёд, шаг назад. Как мы хотим воспитывать там великих спортсменов, если тренер тебе с детства закладывает, что ты ничтожество? Что ты мокрое место без тренера? Постоянно на тренировке говорили, что жирная, вот это задница, ляжки.

На тренировках постоянно: «ты ничтожество», «почему мы не можем нормально плавать», «ты тупая, ничего не понимаешь». Я никогда не ругалась в ответ, ни кричала, ни посылала, просто ныряла в воду или уже научилась не слушать», — сказала Ефимова на YouTube-канале Вити Кравченко.