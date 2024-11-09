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«Ты понимаешь, что обосралась?» Ефимова — о том, что ей сказали тренеры после ОИ-2008

«Ты понимаешь, что обосралась?» Ефимова — о том, что ей сказали тренеры после ОИ-2008
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Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о разговоре, который с ней провели старшие тренеры сборной России по плаванию после Олимпийских игр — 2008 в Пекине (Китай). Тогда в возрасте 16 лет спортсменка проплыла две личные дистанции, на которых заняла итоговые четвёртое и пятое места.

«Как со мной разговаривали на тот момент тренеры? Сидят два дядьки, мне 16 лет. Они мне говорят: «Юля, ты понимаешь, что ты обосралась на Олимпиаде? Ты понимаешь, ты говно. По слогам тебе повторяем это слово, если не поняла». Как вот так можно ребёнку в 16 лет, который занял четвёртое место на Олимпиаде, сказать?» — сказала Ефимова на YouTube-канале Вити Кравченко.

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