«Свет в туннеле. Это продлило мне карьеру». Юлия Ефимова рассказала о переезде в США

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, как приняла решение уехать тренироваться в США в 2011 году, и призналась, что переезд продлил ей карьеру.

«Я поняла: что-то надо менять, я так больше не могу. Был выбор — Австралия, Италия. Потом в один миг мне Вова Морозов (олимпийский призёр в плавании. — Прим. «Чемпионата») написал в VK ещё. Их тренер сказал, что собирают периодически к себе людей с разных стран в университеты тренироваться. Это был свет в туннеле.

Первый сбор мне сама федерация организовала, помогала, потому что они боялись, что я сразу уеду. Не хотели терять такого спортсмена и предложили съездить на сбор, надеясь, что мне не понравится, потому что тяжело, ранний подъём, никто не сюсюкается, не бегает за тобой. А это то, что мне нужно было после всего давления [в России]. Ты расцветаешь, отношение другое.

И это продлило мне карьеру до 33 лет практически. Я больше чем уверена: если бы осталась тут, в 18−19 лет, всё бы бросила», — сказала Ефимова на YouTube-канале Вити Кравченко.