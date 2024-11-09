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Юлия Ефимова: когда проигрываешь в России, тебя быстро списывают. Особенно — если неудобен

Юлия Ефимова: когда проигрываешь в России, тебя быстро списывают. Особенно — если неудобен
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Российская пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопрос, ценят ли люди спорт в России.

— Кто? Зрители, кто смотрит, — да. Болельщики — да, ценят. Родители детей, которые мечтают, тоже ценят. А все остальные ценят, когда ты что-то выиграешь.

— Всем остальным нужны только медали.
— Да. Ну зато когда ты выиграешь — ты (поднимает руки вверх и кланяется).

— А когда проигрываешь?
— А когда ты проигрываешь, тебя быстро списывают в ненужную папку. И всё, и забывают. Особенно если где-то ты вообще неудобен, то как можно быстрее, — сказала Ефимова на YouTube-канале Вити Кравченко.

Ранее Ефимова раскрыла зарплаты пловцов в стране и рассказала о призах на чемпионатах России.

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