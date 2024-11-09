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Российская чемпионка мира по художественной гимнастике будет выступать за Армению

Российская чемпионка мира по художественной гимнастике будет выступать за Армению
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Виктория Текель, мать и тренер чемпионки мира по художественной гимнастике 2014 года в составе сборной России Александры Семёновой, рассказала, что спортсменка готова выступать за Армению на международных соревнованиях.

«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях. Она также намерена продолжать выступать на внутрироссийских стартах и проводить в Великом Новгороде соревнования своего имени. Выступления за Армению никак не помешают этому и не отразятся на ее деятельности по популяризации художественной гимнастики в нашей стране», — приводит слова Текель ТАСС.

Семёнова планирует дебютировать за сборную Армении на международном Кубке дружбы, который пройдёт в Ереване с 13 по 15 декабря.

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