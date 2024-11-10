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Ольга Карманова и Алексей Гребнев стали чемпионами мира по шахматам до 18 лет

Ольга Карманова и Алексей Гребнев стали чемпионами мира по шахматам до 18 лет
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Российская шахматистка Ольга Карманова выиграла чемпионат мира по шахматам среди игроков до 18 лет, который проходил в бразильском городе Флорианополис.

17-летняя россиянка набрала 9 очков, как и её ближайшая преследовательница, Амина Каирбекова из Казахстана, однако та уступила ей по дополнительным показателям.

Россиянка Диана Хафизова стала чемпионкой мира среди игроков до 14 лет, а Алексей Гребнев второй год подряд выигрывал турнир юношей до 18 лет. В категории девушек до 16 лет россиянка Яна Жапова набрала 8 очков и заняла второе место. В турнире юношей до 16 лет ещё один представитель России, Никита Калинин, завоевал бронзовую медаль.

Первенство мира в Бразилии проходило среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет. В общей сложности россияне завоевали семь медалей, с большим отрывом выиграв медальный зачет.

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