Лале Крамаренко присвоили звание заслуженного мастера спорта России

Министерство спорта Российской Федерации присвоило звание заслуженного мастера спорта России чемпионке Европы по художественной гимнастике Лале Крамаренко.

Приказ подписан министром спорта Михаилом Дегтярёвым 7 ноября 2024 года.

19-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте, победительницей и призёром международных этапов Гран-при. Также она стала победительницей в индивидуальном многоборье и в упражнениях с лентой на Играх стран БРИКС — 2024 в Казани, дважды выигрывала международный турнир «Небесная грация». В 2023 году Крамаренко выиграла многоборье в финале Кубка сильнейших.