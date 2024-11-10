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Лале Крамаренко присвоили звание заслуженного мастера спорта России

Лале Крамаренко присвоили звание заслуженного мастера спорта России
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Министерство спорта Российской Федерации присвоило звание заслуженного мастера спорта России чемпионке Европы по художественной гимнастике Лале Крамаренко.

Приказ подписан министром спорта Михаилом Дегтярёвым 7 ноября 2024 года.

19-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте, победительницей и призёром международных этапов Гран-при. Также она стала победительницей в индивидуальном многоборье и в упражнениях с лентой на Играх стран БРИКС — 2024 в Казани, дважды выигрывала международный турнир «Небесная грация». В 2023 году Крамаренко выиграла многоборье в финале Кубка сильнейших.

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