Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дмитрий Губерниев снялся в ремейке «Бриллиантовой руки» от ТНТ

Дмитрий Губерниев снялся в ремейке «Бриллиантовой руки» от ТНТ
Комментарии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев снялся в ремейке «Бриллиантовой руки» под названием «Небриллиантовая рука» от телеканала ТНТ. Роль журналиста не уточняется.

Фото: ТНТ

Действие фильма развернётся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину — старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами — новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

Режиссёрами ремейка «Бриллиантовой руки» выступили Миша Семичев и Роман Ким, ранее вместе работавшие над картинами «Иван Васильевич меняет всё» и «СамоИрония судьбы».

Премьера состоится 31 декабря на ТНТ.

Материалы по теме
Появились новые кадры ремейка «Бриллиантовой руки» от ТНТ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android