В Сочи пройдёт первый финал чемпионата России по гонкам дронов 20 ноября

20 ноября в «Сириусе» состоится торжественное открытие финала чемпионата России по гонкам дронов. По его результатам впервые в истории российского спорта будет сформирована сборная страны по этому виду спорта.

За титул победителя чемпионата России по гонкам дронов поборются спортсмены из 29 регионов страны. Отборочные этапы на финальные состязания гонок дронов прошли в 10 городах, а участниками мероприятий стали более 240 спортсменов из разных регионов страны.

Организатором мероприятия выступает Федерация гонок дронов России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, компании Winline и группы компаний «ГАСКАР».