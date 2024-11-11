Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поздравила Лалу Крамаренко со званием заслуженного мастера спорта России.

«Великолепная гимнастка, она очень талантливая, очень выразительная, обладает огромным эмоциональным зарядом и прекрасными данными: гибкость, растяжка, высокий прыжок, великолепная внешность, красивое лицо, красивые волосы, форма ног… Всё это помогло ей раскрыть потенциал и создавать необыкновенно разнообразные программы. От Чайковского до эстрадных, весёлых моментов.

Мне очень приятно, что Лале присвоили звание заслуженного мастера спорта. Как мы и говорили, если спортсмен достоин, он получит эту награду. Большое спасибо министерству спорта за это решение. Думаю, это послужит нашему ещё большему рвению, вместе мы будем продолжать работать, покорять новые вершины!» — написала Винер в своём телеграм-канале.