Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ирина Винер поздравила Лалу Крамаренко со званием заслуженного мастера спорта России

Ирина Винер поздравила Лалу Крамаренко со званием заслуженного мастера спорта России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поздравила Лалу Крамаренко со званием заслуженного мастера спорта России.

«Великолепная гимнастка, она очень талантливая, очень выразительная, обладает огромным эмоциональным зарядом и прекрасными данными: гибкость, растяжка, высокий прыжок, великолепная внешность, красивое лицо, красивые волосы, форма ног… Всё это помогло ей раскрыть потенциал и создавать необыкновенно разнообразные программы. От Чайковского до эстрадных, весёлых моментов.

Мне очень приятно, что Лале присвоили звание заслуженного мастера спорта. Как мы и говорили, если спортсмен достоин, он получит эту награду. Большое спасибо министерству спорта за это решение. Думаю, это послужит нашему ещё большему рвению, вместе мы будем продолжать работать, покорять новые вершины!» — написала Винер в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Лале Крамаренко присвоили звание заслуженного мастера спорта России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android