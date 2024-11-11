Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Видео: отец ударил восьмилетнюю дочь после поражения на турнире по тхэквондо

Видео: отец ударил восьмилетнюю дочь после поражения на турнире по тхэквондо
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Валмир Фетиу из Косова ударил своюлетнюю дочь Валину после её поражения в финале чемпионата Европы по тхэквондо среди детей, который проходит в албанской Тиране. По окончании схватки он в агрессивной манере что-то высказал плачущей девочке, а затем дал ей пощёчину.

Позднее на странице Европейского союза тхэквондо (ETU) в социальных сетях появилась информация, что тренер был дисквалифицирован за неподобающее поведение на срок шесть месяцев.

В финале Валина Фетиу уступила представительнице Сербии, после чего получила удар по лицу от тренера. Сам тренер заявил, что пощёчина была не наказанием, а способом успокоить.

«Она заняла второе место, несмотря на то что была гораздо сильнее соперницы. Ей восемь лет, и она начала плакать. Пощёчина должна была её успокоить. Это была небольшая встряска для моей дочери», — приводит слова Фетиу Koha.

Материалы по теме
Довели? Брейкерша, ставшая известной после скандала на Олимпиаде, ушла из спорта
Довели? Брейкерша, ставшая известной после скандала на Олимпиаде, ушла из спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android