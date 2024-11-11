Видео: отец ударил восьмилетнюю дочь после поражения на турнире по тхэквондо

Тренер Валмир Фетиу из Косова ударил своюлетнюю дочь Валину после её поражения в финале чемпионата Европы по тхэквондо среди детей, который проходит в албанской Тиране. По окончании схватки он в агрессивной манере что-то высказал плачущей девочке, а затем дал ей пощёчину.

Позднее на странице Европейского союза тхэквондо (ETU) в социальных сетях появилась информация, что тренер был дисквалифицирован за неподобающее поведение на срок шесть месяцев.

В финале Валина Фетиу уступила представительнице Сербии, после чего получила удар по лицу от тренера. Сам тренер заявил, что пощёчина была не наказанием, а способом успокоить.

«Она заняла второе место, несмотря на то что была гораздо сильнее соперницы. Ей восемь лет, и она начала плакать. Пощёчина должна была её успокоить. Это была небольшая встряска для моей дочери», — приводит слова Фетиу Koha.