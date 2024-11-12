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«Это несравнимые величины». Ирина Роднина — про слова Мадуро о Путине и Роналду

«Это несравнимые величины». Ирина Роднина — про слова Мадуро о Путине и Роналду
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина высказалась о сравнении президентом Венесуэлы Николасом Мадуро российского лидера Владимира Путина с футболистом Криштиану Роналду.

«Это не очень этичное сравнение. Каждый находится на своём месте. Это несравнимые величины. Да и как можно спорт с политикой сравнивать, тем более не просто спорт в целом, а конкретно футбол?» — приводит слова Родниной RTVI.

В ходе саммита стран БРИКС в Казани Николас Мадуро сказал, что глава Российской Федерации Владимир Путин — прирождённый бомбардир, как и Криштиану Роналду.

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