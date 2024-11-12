Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Утверждено расписание Мировой серии по регби-7

Утверждено расписание Мировой серии по регби-7
Комментарии

Организаторы Мировой серии по регби-7 утвердили полное расписание этапов, а также формат сезона. Этап лиги будет состоять из шести соревнований. По восемь лучших мужских и женских команд отправятся бороться в финальном этапе за победу в Мировой серии. Четыре худшие команды сразятся за право остаться в элите с четырьмя победителями серии «челленджер».

Расписание этапов Мировой серии по регби-7:

  • 1-й тур. 30 ноября — 1 декабря. Дубай
  • 2-й тур. 7-8 декабря. Кейптаун
  • 3-й тур. 24-26 января. Перт
  • 4-й тур. 21-23 февраля. Ванкувер
  • 5-й тур. 28-30 марта. Гонконг
  • 6-й тур. 5-6 апреля. Сингапур.

Финальный этап пройдёт с 3 по 4 мая в Лос-Анджелесе в спортивном парке Dignity Health Sports Park, месте проведения Олимпийских игр 2028 года.

Материалы по теме
«Это несравнимые величины». Ирина Роднина — про слова Мадуро о Путине и Роналду
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android