Утверждено расписание Мировой серии по регби-7

Организаторы Мировой серии по регби-7 утвердили полное расписание этапов, а также формат сезона. Этап лиги будет состоять из шести соревнований. По восемь лучших мужских и женских команд отправятся бороться в финальном этапе за победу в Мировой серии. Четыре худшие команды сразятся за право остаться в элите с четырьмя победителями серии «челленджер».

Расписание этапов Мировой серии по регби-7:

1-й тур. 30 ноября — 1 декабря. Дубай

2-й тур. 7-8 декабря. Кейптаун

3-й тур. 24-26 января. Перт

4-й тур. 21-23 февраля. Ванкувер

5-й тур. 28-30 марта. Гонконг

6-й тур. 5-6 апреля. Сингапур.

Финальный этап пройдёт с 3 по 4 мая в Лос-Анджелесе в спортивном парке Dignity Health Sports Park, месте проведения Олимпийских игр 2028 года.