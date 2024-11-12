Особенный забег по особенному городу: открылась регистрация на марафон «Белые ночи» — 2025

Насладиться неугасающим закатом, полюбоваться знаменитыми памятниками архитектуры в свете белых ночей и почувствовать особую магию Северной столицы: 12 ноября открылась регистрация на легендарный марафон «Белые ночи». В следующем году забег состоится 5 июля и пройдёт уже в 34-й раз.

Участников вновь ждут две дистанции на выбор – 10 или 42,2 км, – эстафета для всех желающих и студенческая эстафета, а также красота летнего Санкт-Петербурга и особенная атмосфера белых ночей.

Не обойдётся в этом году и без изменений, которые помогут участникам влюбиться заново в Северную столицу и по-новому посмотреть на легендарный марафон.

Прежде всего преобразится маршрут забега. В этот раз участников вновь будет ждать линейная трасса, которую традиционно проложат по центральным улицам и набережным Северной столицы: бегунам откроются виды на Казанский собор, Петропавловскую крепость, Летний сад, Ростральные колонны, Адмиралтейство, Смольный, Храм Спаса на Крови, Исаакиевский собор и другие памятники истории и архитектуры.

Однако место старта в 2025 году изменится: он будет расположен рядом с «Газпром Ареной» – знаковой спортивной локацией Петербурга. Финишируют же участники традиционно в самом сердце Северной столицы – на Дворцовой площади.

Помимо этого, изменится и время старта забега на 10 км: в следующем году он состоится в 20:30 – на полчаса раньше, чем в 2024 году. Старт марафонской дистанции по традиции будет дан в 22:00.

«Марафон “Белые ночи” – особенное событие как для любителей бега, так и для Петербурга. Ведь он помогает развивать инфраструктуру города, внутренний и внешний туризм и, конечно, петербургское беговое сообщество. Каждый год мы стараемся развивать забег, сохраняя и преумножая существующие традиции, чтобы из года в год он становился ещё комфортнее для бегунов, болельщиков и жителей города. И мы рады, что каждый год количество участников одного из главных беговых событий страны растёт. Благодаря новой стартовой локации и обновлённому расписанию стартов мы сможем увеличить лимиты участников, а значит, в следующем году нас ждёт ещё более масштабное беговое событие, которое, надеемся, станет одним из самых ярких моментов в беговой истории каждого участника», – рассказал директор марафона «Белые ночи» Дмитрий Тарасов.