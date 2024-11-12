Станислав Поздняков опубликовал прощальное послание на посту главы ОКР

Президент Олимпийского комитета (ОКР) России Станислав Поздняков подвёл итоги своего пребывания на занимаемой должности.

«Завершаю свою работу на посту президента Олимпийского комитета России. Это были увлекательные, насыщенные на самые разные события годы.

Горжусь теми результатами, которых удалось достичь общими усилиями совместно с исполкомом ОКР, сотрудниками аппарата нашей организации при поддержке Министерства спорта и общероссийских спортивных федераций.

В первую очередь, конечно, это успешное выступление олимпийской команды России на Играх: рекордное для России количество медалей в Пекине и лучшее за 15 лет выступление на Олимпиаде в Токио!

Но, кроме того, мы вместе решали самые сложные и неординарные задачи, которых за эти годы было немало, преодолели серьёзные испытания – пандемия COVID-19, международные санкции, защита интересов наших спортсменов в судебных инстанциях…

В этих условиях мы смогли заложить фундамент на будущее. Я уверен, что олимпийское движение в России будет процветать и впредь! И мы все вместе ещё много-много раз услышим гимн Российской Федерации во славу наших чемпионов, поднимающихся на высшую ступень олимпийского пьедестала!» — написал Поздняков в своём аккаунте в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Станислав Поздняков подал в отставку с поста главы ОКР. Он занимал эту должность с 2018 года.