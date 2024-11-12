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Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Садулаев закончил университет с красным дипломом

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Садулаев закончил университет с красным дипломом
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Российский борец двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев закончил с красным дипломом Пятигорский государственный университет. Спортсмен учился на факультете государственного и муниципального управления.

Вместе с Садулаевым с красным дипломом аналогичный факультет закончили чемпион мира Магомед Курбаналиев и призёр чемпионатов мира Ахмед Гаджимагомедов.

В конце октября Абдулрашид Садулаев завоевал золото ЧМ-2024 в весовой категории до 92 кг. Он добыл шестое золото чемпионатов мира в своей карьере. За победу спортсмену подарили 10 млн рублей. Ранее с золотом чемпионата мира-2024 Садулаева поздравил президент России Владимир Путин.

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