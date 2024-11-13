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Абдулрашид Садулаев отреагировал на вопрос о планах на третью в карьере Олимпиаду

Абдулрашид Садулаев отреагировал на вопрос о планах на третью в карьере Олимпиаду
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях Абдулрашид Садулаев ответил на вопрос о возможности участия в третьей по счёту Олимпиаде в своей карьере.

«Быть ли моей третьей Олимпиаде? На всё воля Всевышнего. Сейчас не хочу строить планы, но завершать спортивную карьеру пока не планирую. Возраст и физическая форма ещё позволяют бороться», — приводит слова Садулаева «Это Кавказ».

28-летний двукратный олимпийский чемпион из России Абдулрашид Садулаев не был допущен МОК к участию в Олимпиаде-2024 в Париже. В октябре 2024 года Садулаев в шестой раз в карьере выиграл чемпионат мира, выступив в весовой категории до 92 кг.

Видео: Отношения России и МОК

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