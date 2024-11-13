Мама российской гимнастки: начинать свой путь с предательства неприемлемо

Российская гимнастка Николь Римарачин Диас и её мама Ольга Мишра высказались о возможной смене спортивного гражданства.

«Меня очень обижает это предложение, неужели я не заслуживаю того, чтобы представлять страну, в которой я родилась? Почему я должна устраивать пир во время чумы? Почему я должна радоваться возможности, которую я не заслужила трудом? Я никогда не жила в Перу, не знаю культуры и языка этой страны. Я не могу себе представить, как я могу представлять другую страну», — передаёт слова Николь главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер на своей странице в телеграм-канале.

«Нам уже предлагали участвовать в чемпионате мира по юниорам. Говорили: «Допустим, твоя дочь станет чемпионкой мира». Но мне это не нужно. Мне важнее, что мой ребёнок честно борется, что она заслужила право тренироваться в сборной. Талант, отстранённость таланта от Родины — это реально трусость, жадность и подлость. Это только может трактоваться каким-то своим личным желанием стать «значимым человеком», получить финансовую выгоду. Пусть ей всего 14 лет, она ещё только начинает взрослую карьеру, но начинать свой путь с предательства — это неприемлемо. Переступить через себя ради каких-то мнимых благ — это просто скотство», — сказала мама гимнастки.

В 2022 году Диас победила на турнире «Хрустальная роза» в Минске, она выиграла многоборье среди гимнасток возрастной группы до 11 лет и завоевала серебро в индивидуальной программе на чемпионате России в Ульяновске. В 2023 году Николь участвовала в Гран-при России, благодаря удачному выступлению сумела пробиться в состав национальной сборной по художественной гимнастике. Отец гимнастки Мануэль Римарачин Диас Сегундо по национальности перуанец.