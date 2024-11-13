Глава стройкомпании ОИ-2026 заявил, что работы на объектах Игр будут завершены в срок

Глава компании, отвечающей за инфраструктуру Олимпиады-2026 в Милане (Италия), Фабио Сальдини заявил о том, что все работы на объектах зимних Игр будут завершены вовремя.

«Все спортивные работы будут завершены вовремя. Мы изменили образ мышления, действий, создали команду и завершим этот год с прибылью и выполнением всех необходимых работ.

Олимпиада — это маховик для реализации работ, которые затем должны быть использованы регионами страны», — приводит слова Сальдини Fondo Italia.

Отметим, что зимняя Олимпиада-2026 в Милане (Италия) пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее генеральный директор оргкомитета зимних Олимпийских игр — 2026 Андреа Варнье рассказал о проблемах в организационном процессе соревнований. Олимпиада пройдёт в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.