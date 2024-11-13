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Россиянин Вячеслав Кобец стал серебряным призёром чемпионата мира по джиу-джитсу

Россиянин Вячеслав Кобец стал серебряным призёром чемпионата мира по джиу-джитсу
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Обладатель коричневого пояса россиянин Вячеслав Кобец завоевал серебряную медаль в весовой категории до 62 килограммов на чемпионате мира по джиу-джитсу, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

В четвертьфинале Кобец одержал волевую победу над шведом Ахмедом Аль-Саадоном, в активе которого 25 побед, одержанных в ходе профессиональных турниров. Поединок закончился со счётом 6:3 в пользу россиянина.
В полуфинале Кобец уверенно одолел представителя Сальвадора Вильфредо Салдану Гарсию — 6:1. В схватке за золото соперником российского мастера стал боец из ОАЭ Тарик Аль-Зааби, накануне в полуфинале заставивший сдаться колумбийца Хуана Лопеса Серено уже на 79-й секунде схватки. Хозяин татами выиграл по очкам 3:1, при этом у зрителей остались вопросы к судейству. Вячеславу удалось провести приём, при этом вместо положенных двух очков судья присудил ему один балл, а любые действия его соперника оценивались как результативные.

Вячеслав Кобец, двукратный серебряный призёр ЧМ (2023, 2024), двукратный чемпион мира (2021, 2022) по версии AJP, чемпион Европы 2020 года по версии IBJJF, тренируется под руководством тренера международной академии джиу-джитсу Checkmat International Загида Багаутдинова.

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