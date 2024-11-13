В Москве стартует пятый сезон Студенческого кубка Бегового сообщества

16 и 17 ноября в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ пройдёт первый этап пятого сезона Студенческого кубка Бегового сообщества. В этот раз около 40 столичных вузов поборются за звание лучшей студенческой команды в рамках пяти соревновательных этапов.

В субботу, 16 ноября, пройдут соревнования среди девушек и юношей на дистанциях 60 м и 600 м, а также классическая эстафета 4х200 м. В воскресенье, 17 ноября, команды примут участие в забегах на 300 м и 1000 м и попробуют свои силы в обратной шведской эстафете 800-600-400-200 м.

«Развитие и популяризация студенческого спорта – одно из основных направлений работы нашей команды. Когда мы впервые провели Студенческий кубок БС, в нём приняли участие всего шесть вузов. В этом году свои силы попробуют уже около 40 студенческих команд. И мы рады, что соревнования растут и набирают популярность, а также становятся платформой для создания новых и классных проектов», – рассказал сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

В дни соревнований для участников также проведут несколько мастер-классов по старту с колодок и правилам эстафеты, чтобы и опытные атлеты, и новички чувствовали себя уверенно во время забегов. Ведь в этом сезоне 10 из 40 команд попробуют свои силы в Студенческом кубке БС впервые.

Помимо этого, в новом сезоне проявить себя и побороться за звание лучшей команды смогут не только бегуны, но и болельщики. Так, в рамках первого этапа сезона-2024/2025 – впервые в истории СКБС – организаторы наградят вуз, который активнее остальных будет поддерживать свою команду и создаст самую зажигательную атмосферу на трибунах. Оценят всё: от громкости кричалок до яркости и количества плакатов и флагов.

Напомним, Студенческий кубок БС – это проект Бегового сообщества, направленный на развитие студенческого спорта в России, в рамках которого студенты московских вузов соревнуются на дорожке, шоссе и грунте, зарабатывая баллы в пользу своих учебных заведений. Команда, набравшая больше всего баллов по итогам всех этапов, получает переходящий кубок и денежный приз, который будет направлен на развитие студенческого спорта в вузе. Команды, занявшие второе и третье места по итогам сезона, также получат денежное вознаграждение.