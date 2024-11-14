Серебряный призёр ОИ-2012 Евгений Коротышкин: нам нужна профессиональная лига плавания

Российский пловец и вице-президент объединённой Федерации водных видов спорта Евгений Коротышкин заявил о необходимости увеличения популярности плавания. Для этого можно создать профессиональную лигу, считает он.

— Безусловно, профессиональная лига плавания у нас должна быть. Думаю, вскоре мы внесём её в стратегию развития и будем делать. Сейчас, когда многие спортсмены не могут выезжать на международные соревнования, нам необходимо сделать для них увлекательный по формату турнир и создать под него призовой фонд.

— Прямо сейчас плавание выше многих видов спорта по популярности, но при этом основным видам всё же проигрывает. Уверены, что этот проект будет нужен широкой аудитории?

— Над этим надо работать, нужно с чего-то начинать. Все смотрят футбол. Неужели это столь захватывающая игра? Нет. Вопрос в том, сколько сил, времени и средств было потрачено на развитие этого вида спорта. Даже если ты не хочешь ничего знать о футболе, он появляется в твоём информационном поле, благодаря тому что матчи и новости о нём постоянно идут фоном.

Плавание в лучшем случае смотрят раз в два года и в промежутке между стартами этих спортсменов забывают. А если будет лига, которую будут транслировать каждую неделю, то появятся свои герои, за которыми следят люди, — сказал Коротышкин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, Евгений Коротышкин является чемпионом мира 2010 года и призёром Олимпийских игр 2012 года.