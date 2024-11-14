Доминирующий в велогонках Погачар заявил о желании улучшить свои результаты в новом сезоне

Словенский велогонщик Тадей Погачар высказался о планах на новый сезон. Лидер тура надеется провести его лучше, нежели предыдущий.

«Пока что каждый сезон был лучше предыдущего. Надеюсь, следующий будет ещё лучше. Я с нетерпением жду новых испытаний. Мне нравится испытывать себя на велосипеде и получать от этого удовольствие. Обрести мотивацию несложно.

Не могу раскрыть подробности своего расписания, но мы поговорим об этом в декабре или даже позже. Тур ОАЭ — подходящая гонка для начала сезона. Выступление в минувшем сезоне на двух Гранд-турах прошли хорошо. Думаю, что продолжу в таком же темпе ещё несколько лет», — приводит слова Погачара Eurosport.

Отметим, что в 2024 году словенец одержал победы в генеральных классификациях «Тур де Франс», «Джиро д’Италия» и стал победителем групповой гонки на чемпионате мира в Цюрихе.