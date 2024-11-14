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Роглич — о доминировании Погачара: у меня чувство, что я делаю что-то не так

Роглич — о доминировании Погачара: у меня чувство, что я делаю что-то не так
Примож Роглич и Тадей Погачар
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Словенский велогонщик Примож Роглич высказался о соперничестве с соотечественником, лидером тура Тадеем Погачаром. Он восхитился результатами 26-летнего спортсмена и многократного победителя престижных велогонок.

«Снимаю перед ним шляпу. Он впечатляет. Вы знаете, чего стоит выиграть гонку. Но то, как он это делает сейчас, вызывает у меня чувство, что я делаю что-то не так. Или что мы все ошибаемся. Мне больше нечего сказать», — приводит слова Роглича Eurosport.

Напомним, Примож Роглич сошёл с веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 перед 13-м этапом после двух серьёзных падений за два дня. Недавно он стал победителем веломногодневки «Вуэльта Испании».

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