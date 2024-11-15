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Старший тренер российских гимнастов раскрыла место проведения ЧР в 2025 году

Старший тренер российских гимнастов раскрыла место проведения ЧР в 2025 году
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что в следующем году чемпионат России состоится в Сириусе.

«В следующем году чемпионат России пройдёт в Сириусе, местом проведения Кубка России должен стать Новосибирск. Даты проведения этих соревнований привязаны к международному календарю, чемпионат и Кубок России рассматриваются как отборочные старты к мировому и европейскому первенствам соответственно», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Отметим, что чемпионат Европы в 2025 году пройдёт в немецком Лейпциге с 22 по 31 мая, а чемпионат мира примет столица Индонезии Джакарта — с 18 по 26 октября.

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