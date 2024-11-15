В оргкомитете ОИ-2028 заявили о поддержке со стороны администрации Трампа

Генеральный директор Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе Рейнольд Гуйвер заявил о поддержке со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа.

«Мы наладили отношения с новой администрацией Трампа через переходную команду», — приводит слова Гуйвера Reuters.

В то же время президент ОИ-2028 Кейси Вассерман заявил о разделении между Олимпиадой и политикой.

«Трамп был президентом, когда мы получили Игры в 2017 году. Он подписал обязательные документы, которые обязывают обеспечить их безопасность. Олимпиада — это не политика. Это не красный и синий, а красный, белый и синий», — сказал Вассерман.

Напомним, летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.