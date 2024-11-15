Российский скелетонист: мы всё ещё остаёмся сильнейшими в мире

Скелетонист Владислав Семёнов заявил том, что россияне остаются в рядах сильнейших в мире среди представителей этого зимнего вида спорта.

«Мы всё ещё остаёмся сильнейшими скелетонистами мира, несмотря ни на что, и нам очень хочется доказать это на деле. И пускай мы сейчас выступаем только на одной трассе. В прошлом году мы проводили контрольную тренировку в Китае, и наши результаты были в целом не хуже, чем показывали там на этапе Кубка мира наши основные конкуренты. Хотя, конечно, такое сравнение может быть очень приблизительным.

Готов ли я выступать в нейтральном статусе? Не думал пока об этом, когда поступят подобные предложения, то можно будет делать какие-то выводы. Я спортсмен, моё дело тренироваться, выступать и быть готовым представлять свою страну в наилучшей форме», — сказал Семёнов в интервью ТАСС.

Отметим, что Семёнов является двукратным победителем Кубка России — 2024.