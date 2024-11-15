«Чеховские медведи» уступили «Зениту» в домашнем матче SEHA — Gazprom League

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» на своей площадке проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в матче дивизиона «Восток» SEHA – Gazprom League. Встреча 4-го тура завершилась со счётом 31:29 (17:15) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Чеховские медведи» потерпели первое поражение в турнире и занимают третье место в группе A, набрав три очка. «Зенит» с четырьмя очками в двух матчах находится на втором месте.

На групповой стадии SEHA-лиги команды играют в двух группах. В группе «А» выступают «Мешков Брест» (Беларусь), ставропольский «Виктор», «Аист Китая» (Китай), «Чеховские медведи» и «Зенит». В группе «Б» играют ЦСКА, «СКА-Минск», «Пермские медведи» и «Машека». Групповой этап завершится в начале февраля 2025 года, после чего начнётся плей-офф.

Клубный гандбол. Мужчины. SEHA – Gazprom League. Дивизион «Восток», 4-й тур:

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург) – 29:31 (15:17).