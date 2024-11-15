Бывший украинский шахматист Кирилл Шевченко признался в мошенничестве на турнире в Испании

Румынский гроссмейстер Кирилл Шевченко, ранее представлявший Украину, признался в использовании телефона во время соревнований в Испании. Об этом сообщает Damasyreyes.

Шевченко был отстранён от командного чемпионата Испании из-за использования телефона. Организаторы турнира обнаружили в туалете заблокированный телефон, и арбитры заявили о связи аппарата с Шевченко. Один из организаторов увидел, как спортсмен зашёл в отдельную кабинку, после чего нашёл там мобильный телефон с рукописной запиской: «Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на него ночью!» Арбитры сравнили записку с почерком Шевченко и обнаружили сходство в чернилах и почерке. Они также отметили, что часовой пояс телефона на один час опережает часовой пояс Испании — это может указывать на часовой пояс Румынии.

Информации о наказании шахматиста пока не последовало. Смягчающим обстоятельством может послужить то, что он страдает психическим расстройством. Румынская шахматная федерация не будет подавать апелляцию, учитывая признание самого игрока. 22-летний Шевченко входит в топ-100 рейтинга ФИДЕ. Он станет шахматистом с самым высоким рейтингом, наказанным за мошенничество.