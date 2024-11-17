Магнус Карлсен и Екатерина Лагно стали победителями блица на Tata Steel Chess India Blitz

Российская шахматистка Екатерина Ланго стала победительницей международного турнира по блицу Tata Steel Chess India. После 10 партий она набрала 11,5 очка. Второе место заняла Валентина Гунина, набрав 11 очков. Третьей стала россиянка Александра Горячкина (9,5).

У мужчин первое место занял норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (13 очков). Вторым стал американец Уэсли Со (11,5), тройку лидеров замкнул Арджун Эригайси из Индии (10,5). Четвёртое место в активе Рамешбабу Прагнанандха (9,5), пятый — Сантош Видит с девятью очками. Россиянин Даниил Дубов разделил пятое место, но отстал от Видита по дополнительным показателям.