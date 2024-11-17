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Английский снукерист Марк Кинг дисквалифицирован на пять лет за договорной матч

Английский снукерист Марк Кинг дисквалифицирован на пять лет за договорной матч
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Независимый дисциплинарный комитет признал 50-летнего английского снукериста Марка Кинга виновным по одному пункту обвинения в организации договорного матча и по одному пункту обвинения в предоставлении инсайдерской информации об игре.

В марте 2023 года независимый дисциплинарный комитет Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA) заподозрил Кинга в намеренном проигрыше Джо Перри в первом раунде турнира Welsh Open. Поводом послужили сомнительные схемы ставок на этот матч.

Теперь англичанину запрещено участвовать в соревнованиях пять лет (с момента отстранения), и он должен выплатить штраф в размере $ 86,5 тыс. У Кинга есть время до 28 ноября, чтобы обжаловать решение независимого комитета.

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