Английский снукерист Марк Кинг дисквалифицирован на пять лет за договорной матч

Независимый дисциплинарный комитет признал 50-летнего английского снукериста Марка Кинга виновным по одному пункту обвинения в организации договорного матча и по одному пункту обвинения в предоставлении инсайдерской информации об игре.

В марте 2023 года независимый дисциплинарный комитет Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA) заподозрил Кинга в намеренном проигрыше Джо Перри в первом раунде турнира Welsh Open. Поводом послужили сомнительные схемы ставок на этот матч.

Теперь англичанину запрещено участвовать в соревнованиях пять лет (с момента отстранения), и он должен выплатить штраф в размере $ 86,5 тыс. У Кинга есть время до 28 ноября, чтобы обжаловать решение независимого комитета.