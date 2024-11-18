Шестилетняя украинская спортсменка может потерять лицензию из-за русского языка в соцсетях

Шестилетняя украинская спортсменка Анастасия Опря может лишиться лицензии на участие в местных соревнованиях из-за того, что её мать использует русский язык в социальных сетях. Опря занимается художественной гимнастикой.

Как сообщает «РИА Новости Спорт» мать спортсменки сообщила, что юную спортсменку могут отчислить из спортивной школы и не допустить на соревнования внутри страны за ведение личной страницы в соцсетях на русском языке. Кроме того, мать девочки опубликовала отрывок из российского фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее».

«Так уж случилось, что Настя родилась в интернациональной семье: мать — россиянка, а папа у неё — болгарин. Но все мы родились на Украине! Поэтому нетрудно догадаться, что маме сподручнее вести блог на русском языке», — приводит слова матери Опри источник.