«Сближение началось». Министр спорта РФ заявил об улучшении отношений России с МОК

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал о продвинутом процессе переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК) по дальнейшему сближению.

«Диалог с МОК ведётся непублично, по разным каналам, я встречаюсь с международными чиновниками на нейтральных площадках. Сближение позиций началось, вы, наверное, заметили изменения в риторике. Я считаю, что пора заканчивать обвинения и оскорбления, надо начать сближение нашего олимпийского комитета с МОК. Я юрист по второму образованию, меня окружают сильнейшие юристы, в ОКР мы тоже усилимся, дай бог, и будем двигаться», — заявил Дегтярев на Всероссийском форуме новых медиа в Москве.

Ранее Михаил Дегтярёв подтвердил, что выдвинет свою кандидатуру на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).