Со скоростью мейджоров: регистрация на марафон «Белые ночи» закрылась меньше чем за неделю

Марафон «Белые ночи» 2025 стал одним из самых долгожданных беговых событий следующего года: регистрация на 10 км закрылась по достижении лимита меньше чем за сутки – впервые в истории Бегового сообщества. Марафонцам понадобилось чуть больше времени, однако и на эту дистанцию доступных мест уже не осталось – лимит был выбран за шесть дней. Всего на обе дистанции зарегистрировалось 25 000 бегунов.

«С каждым годом марафон “Белые ночи” становится все популярнее и масштабнее. Скорость, с которой в этот раз закрылась регистрация, еще раз показывает, что мы движемся в правильном направлении и в скором времени дойдем до уровня мейджоров. Мы рады, что вместе с Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и при поддержке Администрации Санкт-Петербурга нам удалось вывести забег на новый уровень, повысить качество организации мероприятия, выстроить грамотную стратегию по взаимодействию с участниками, болельщиками и гостями Северной столицы. Все это позволило увеличить интерес к забегу и сделать его одним из ключевых беговых событий сезона», – рассказал директор марафона «Белые ночи» Дмитрий Тарасов.

В следующем году марафон «Белые ночи» пройдет в Санкт-Петербурге 5 июля. В этот раз участников ждет обновленный маршрут – от «Газпром Арены» до Дворцовой площади, – а также новое расписание стартов. Забег на 10 км стартует в 20:30 – на полчаса раньше, чем в предыдущие годы.

Однако присоединиться к легендарному марафону еще можно. Помимо забегов на 10 и 42,2 км, в рамках мероприятия также пройдет эстафета для всех желающих – регистрация на нее еще продолжается. Также состоится и открытая студенческая эстафета. На нее регистрация, как и в 2024 году, откроется позднее.