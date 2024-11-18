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«Диалог идёт». Дегтярёв заявил, что российская сторона общается с ВАДА

«Диалог идёт». Дегтярёв заявил, что российская сторона общается с ВАДА
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что Россия ведет диалог со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), в том числе по вопросу ежегодных взносов в бюджет организации.

«Диалог идёт, деньги есть, пробный платеж в июне был проведен с огромным трудом. Все будет зависеть от позиции ВАДА по отношению к РУСАДА», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Ранее появлялась информация, что Россия не внесла взносы в ВАДА за текущий год на сумму 1 335 860 долларов. Также за РФ числится долг в 1 213 786 долларов за 2023 год.

Ранее Михаил Дегтярёв подтвердил, что будет выдвигать свою кандидатуру на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).

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