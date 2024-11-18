Рекордсменка мира пловчиха Чикунова объяснила, почему живёт в общежитии

Российская пловчиха рекордсменка мира Евгения Чикунова объяснила, почему живёт в общежитии, а не в собственном жилье.

— Вы говорили, что в Санкт‑Петербурге живёте в общежитии. Почему?

— Да, живу. Хотя сейчас после Кабардинки, когда приезжала в Санкт‑Петербург, провела время с семьёй, с собакой. Тем более болела. Живу в общежитии, потому что до бассейна идти пять минут. Лучше варианта нет. У меня нет машины, нет водительских прав. На общественном транспорте из моего района ехать час, если брать постоянно такси — так можно разориться.

— Снимать жильё не ваш вариант?

— Мне хочется жить в пешей доступности от бассейна, но найти в том районе квартиру очень сложно, — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».