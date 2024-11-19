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Доходы Олимпийского комитета России составили 643 млн рублей за год

Доходы Олимпийского комитета России составили 643 млн рублей за год
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Общая сумма доходов Олимпийского комитета России за год составила 643,1 млн рублей. Об этом стало известно из отчёта, который был опубликован на официальном сайте организации.

Доходы были подсчитаны за период с 1 ноября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Уточняется, что сумма 643,1 млн рублей получилась без учёта дохода в натуральном выражении.

Также отмечается, что ОКР не получает средства из федерального бюджета на протяжении последних 12 лет. По состоянию на 1 ноября 2024 года остаток денежных средств ОКР составляет 3 млрд 657 млн рублей.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал о продвинутом процессе переговоров с Международным олимпийским комитетом (МОК) по дальнейшему сближению.

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