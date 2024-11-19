Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Никита Нагорный попал под санкции Великобритании

Никита Нагорный попал под санкции Великобритании
Комментарии

Великобритания ввела санкции против российского патриотического движения «Юнармия». В список добавлены восемь физических лиц, в частности, начальник главного штаба «Юнармии» российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве Никита Нагорный. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Все счета организаций и физических лиц, против которых были введены рестрикции, в случае их обнаружения в британской юрисдикции будут заблокированы. Въезд в страну им также запрещён.

«Юнармия» — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе Сергея Шойгу.

Материалы по теме
Доходы Олимпийского комитета России составили 643 млн рублей за год
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android