Никита Нагорный попал под санкции Великобритании

Великобритания ввела санкции против российского патриотического движения «Юнармия». В список добавлены восемь физических лиц, в частности, начальник главного штаба «Юнармии» российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве Никита Нагорный. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Все счета организаций и физических лиц, против которых были введены рестрикции, в случае их обнаружения в британской юрисдикции будут заблокированы. Въезд в страну им также запрещён.

«Юнармия» — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе Сергея Шойгу.