Двукратный чемпион мира 27-летний российский пловец Антон Чупков завершил карьеру. Об этом сегодня, 20 ноября, спортсмен заявил сам.

– На чемпионате России в категории «Мастерс», например, ты хорошо плыл. Не было желания вернуться?

– Да, по длинной воде в апреле без большой подготовки проплыл достаточно неплохо и про себя подумал: «Дайте мне полгодика, и можно вернуть свои результаты». Результат был 1.02,0. Без какой-либо нагрузки и особой подготовки.

– Но если мелькнула мысль, почему её отмёл?

– Стремлюсь уже к другому. Тема большого профессионального спорта уже ушла, я перелистнул эту страницу. Безо всяких угрызений совести. Я знаю, чем хочу заниматься, и иду к этому.

– Ты решил уйти после Токио или из-за отстранения? Или это «два в одном»?

– Я думал уйти после Токио, и даже сказал в микст-зоне, что, возможно, это один из моих последних стартов. По сути, так и получилось. Был один из последних моих международных стартов. Я тренировался, плавал, выступал, но чувствовал, что конец моей карьеры близок. Это не связано с неудачей в Токио или отстранением от международной арены.

– В какой-то момент чувствовалось, что ты становишься всё более грустным. Это было проживание того самого осознания?

– Да, я уже понимал, что не хочу этим заниматься, — приводит слова Чупкова «Матч ТВ».

Напомним, Антон Чупков является бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 м брассом. В его активе также медали чемпионатов мира: два золота (2017, 2019) и две бронзы (2017, 2019). Спортсмен дважды становился победителем чемпионатов Европы.