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Американская триатлонистка попросила оператора не снимать её сзади, потому что обделалась

Американская триатлонистка попросила оператора не снимать её сзади, потому что обделалась
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Американская триатлонистка Тейлор Нибб попросила оператора трансляции соревнований не снимать её сзади, потому что только что обделалась.

«Я просто обосралась», — сказала Нибб во время соревнований.

В итоге она первой преодолела двухкилометровый заплыв, 80-километровую велогонку и 18-километровый забег, став победительницей соревнований.

26-летняя Тейлор Нибб — чемпионка мира по триатлону в 2022 и 2023 годах. Она участвовала в Олимпийских играх 2020 года, которые проходили в Токио в 2021 году, и заняла 16-е место. Позже на тех же Олимпийских играх она завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете.

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