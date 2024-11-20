Американская триатлонистка попросила оператора не снимать её сзади, потому что обделалась

Американская триатлонистка Тейлор Нибб попросила оператора трансляции соревнований не снимать её сзади, потому что только что обделалась.

«Я просто обосралась», — сказала Нибб во время соревнований.

В итоге она первой преодолела двухкилометровый заплыв, 80-километровую велогонку и 18-километровый забег, став победительницей соревнований.

26-летняя Тейлор Нибб — чемпионка мира по триатлону в 2022 и 2023 годах. Она участвовала в Олимпийских играх 2020 года, которые проходили в Токио в 2021 году, и заняла 16-е место. Позже на тех же Олимпийских играх она завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете.