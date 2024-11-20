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Чемпионка Европы — 2019 Ульяна Клюева получила нейтральный статус

Чемпионка Европы — 2019 Ульяна Клюева получила нейтральный статус
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Прыгунья в воду Ульяна Клюева получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics) для участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба World Aquatics. Она стала первой прыгуньей в воду из России, принявшей нейтральный статус.

Ранее статус индивидуального нейтрального спортсмена получила шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова.

Напомним, Клюева стала победительницей в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы 2019 года. Россиянка — победительница первенства мира, шестикратная чемпионка первенства Европы и серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, 22-летняя Клюева является чемпионкой Игр БРИКС.

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