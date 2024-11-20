Российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве Никита Нагорный сложил полномочия начальника главного штаба «Юнармии».

«Дорогие друзья! Сегодня я сложил полномочия начальника главного штаба «Юнармии». Движение стало важной частью моей жизни, возглавлял его с декабря 2020 года. За это время число участников Движения выросло с 744 тысяч до 1,748 млн человек, была налажена системная, эффективная работа в регионах, открыто 366 Домов «Юнармии», проведены тысячи военно-патриотических и спортивных мероприятий. Наладилась бесперебойная поддержка бойцов специальной военной операции, и установилась надёжная, прочная связь с новыми регионами.

«Юнармия» росла и развивалась, мы стали большой командой вместе с Движением Первых, создавая возможности для миллионов ребят по всей стране. Вы знаете, что вся моя жизнь посвящена спортивной гимнастике, и недавно я стал вице-президентом Федерации гимнастики России. Это большая ответственность и новый этап жизни. Рад сообщить, что спортивное направление буду развивать и в Движении Первых, к команде которого присоединюсь в скором времени. Уверен, вместе мы сможем добиться самых высоких результатов для будущего нашего молодого поколения! Спасибо всем за доверие! С любовью Ваш, Никита Нагорный!» — написал россиянин на своей странице в социальных сетях.

Отметим, вчера, 19 ноября, Великобритания ввела санкции против российского патриотического движения «Юнармия».

«Юнармия» — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе Сергея Шойгу.