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Минспорта: российские спортсмены будут получать призовые, равнозначные мировым нормам

Минспорта: российские спортсмены будут получать призовые, равнозначные мировым нормам
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Заместитель председателя правительства РФ, глава оргкомитета зимних Олимпийских игр в Сочи Дмитрий Чернышенко заявил, что министерство спорта разрабатывает программу, по которой российские спортсмены будут получать вознаграждения за результаты в турнирах, равнозначные нормам мировых чемпионатов.

«По поручению президента министерство спорта сейчас разрабатывает программу признания наших рекордов в соответствии с тем, как должны вознаграждаться те, кто участвует в мировых соревнованиях. Мы обещаем, что справедливость обязательно восстановим», — сказал Дмитрий Чернышенко на церемонии вручения наград Национальной спортивной премии.

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