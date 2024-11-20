Симона Байлз опубликовала фото в эпатажном образе

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира американская гимнастка Симона Байлз опубликовала в социальных сетях фото в эпатажном образе. На снимке Симона позирует в объёмном лонгсливе и длинных сапогах.

Фото: из личного архива Симоны Байлз

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. Байлз до повторения результата Латыниной осталось завоевать два золота.