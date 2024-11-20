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19-летняя гимнастка Лала Крамаренко признана спортсменкой года в России

19-летняя гимнастка Лала Крамаренко признана спортсменкой года в России
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Лидер сборной России по художественной гимнастике Лала Крамаренко стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсменка года».

«Рада присутствовать здесь, для меня большая честь. Огромная благодарность [министру спорта] Михаилу Дегтярёву, это победа всей моей большой команды, Ирины Александровны [Винер], без которой ничего не было бы. Низкий вам поклон. Спасибо маме, папе, сестре», — приводит слова Крамаренко «Матч ТВ».

19-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой России, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачёте, победительницей и призёром международных этапов Гран-при. Также она стала победительницей в индивидуальном многоборье и в упражнениях с лентой на Играх стран БРИКС — 2024 в Казани, дважды выигрывала международный турнир «Небесная грация». В 2023 году Крамаренко выиграла многоборье в финале Кубка сильнейших.

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